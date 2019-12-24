خاص| الشناوي عن عمرو يوسف: يمتلك ما لا يتوفر في أبناء جيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتعاشة فنية يعيشها الفنان عمرو يوسف، محافظًا على خطوات ثابتة في حياته الفنية؛ فبعد أن قدم دوره في مسلسل "طايع" رمضان 2018، عاد لشخصية "ربيع" في فيلم "ولاد رزق"، لينل ثناء النقاد على تمكنه من الشخصية الرئيسية بالفيلم الذي حقق إيرادات تخطت 100 مليون جنيه في دور العرض المصرية، بينما يستعد لرمضان المقبل بشخصية القائد خالد بن الوليد في مسلسل "سيف الله".

عمرو يوسف الذي احتفل أمس بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، عاش في السنوات الأخيرة فترة وصفها الناقد طارق الشناوي بفترة النضج الفني.

ويقول الشناوي، لمصراوي: "عمرو يمتلك ميزة لا يمتلكها الكثير من أبناء جيله، هي قدرته على كبح جماح غروره"، مشيرًا إلى أن عمرو يوسف لا يجد أي غضاضة في اختيار العمل الذي يعرض عليه بغض النظر عن حجم الدور، وأنه قدم بطولات مطلقة، لم يجد بعدها أي أزمة في تقديم أعمال دور ثاني، على عكس كثير من كبار النجوم.

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ويضيف الشناوي أن عمرو يوسف أمامه تحدٍ كبير في مسلسل "خالد بن الوليد"، يكمن في التمكن من اللغة العربية، التي تمثل عاملاً أساسيًا من عوامل الحكم على الأعمال التاريخية، موضحًا أنه مع الجودة التي لمسها المشاهد العربي في مسلسل كـ "ممالك النار"، بات من الصعب أن تُقبل حاليًا أعمال أقل جودة إنتاجيًا أو على مستوى التجسيد "يجب أن يتدرب عمرو جيدًا على الأداء باللغة العربية".

ويصف الشناوي عمرو يوسف بـ"الذكي فنيًا"، لأنه خرج من بوتقة الممثل الوسيم وذهب إلى نوعية الأدوار التي لا تحتاج للوسامة، مدللاً على ذلك بدوره في فيلم "ولاد رزق".

ويتوقع الشناوي أن يكون لعمرو يوسف بعد عشر سنوات من الآن تواجد أقوى بكثير على الساحة الفنية، بسبب صغر سنه، وثقل موهبته بالأعمال التي يختارها، مشيرًا إلى أنه يراهن عليه كنجم السنوات المقبلة لو أحسن الاختيار.​