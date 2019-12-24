سولاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها الكاتبة السورية الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيت الفنانة السورية سولاف فواخرجي ذكرى ميلاد والدتها الكاتبة الكبيرة، إبتسام أديب.

ونشرت سولاف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدتها.

وكتبت سولاف: "ابتسامتي، كل عام وأنت بحضورك وبغيابك، قوتي وضعفي، كل عام ولحظة ميلادك يا ملكتي، كياني وتكويني، كل عام، وحتى لو رحتي قلبك وطني، وحضنك بيتي، وصوتك دوايي من خوفي".

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وتابعت سولاف: "وكل يوم ، صبح ومسا، مع كل طلعة شمس ومع كل عتمة ليل، وريحتك ادماني وتعويذتي اشتقتلك بعدد المرات يلي قلتلك فيها :

ماما وبحبك قد ما بخاف على ولادي لأنو هنّي مني ... وانا منك و رح تضلي فيني ما دام الروح بعدها فيني".

وتوفيت الكاتبة ابتسام أديب والدة الفنانة سولاف فواخرجي في 6 يوليو 2018.