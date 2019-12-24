بالصور| لاميتا فرنجية تتزلج على الثلج مع نجلها في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا تجمعها بنجلها "جاستن"، أثناء رحلتهما لـ"فرنسا". وظهرت لاميتا وجاستن في الصور أثناء تزلجهما على الثلج. وتحرص الفنانة اللبنانية بشكل شبه يومي على نشر صور من رحالتها، وجوالتها اليومية. يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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