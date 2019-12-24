تراند اليوم : شمس البارودي تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية للفنانات اللواتي خلعن الحجاب

خرجت الفنانة شمس البارودي عن صمتها و وجهت رسالة مفاجئة إلى الفنانات اللواتي خلعن الحجاب في الفترة الأخيرة .

ونفت شمس البارودي ما تردد عن خلع حجابها وعودتها للفن قائلة: أسأل الله أن يثبتني على حجابي إلى أن ألقاه.

و وجهت شمس البارودي رسالة إلى الفنانات خالعات الحجاب قائلة : أقول لهن (اسألوا الله الهداية والثبات).

واستدركت: لم أفكر في خلع حجابي منذ ارتديته قبل 37 سنة ، وقد عرضت علي إحدى الفضائيات تقديم برنامج ديني و رفضت مع أنهم عرضوا علي مبلغا لا أملك حتى ربعه.

