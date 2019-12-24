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محمد رمضان وسعد لمجرد يجتمعان فى حفل واحد بالإمارات 10 يناير
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
يجتمع النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد فى إحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل.
وكان النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد قدما مؤخرا أغنية "إنساي"، التى تم تصويرها وطرحها كفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة اقتربت من الـ200 مليون فى فترة قصيرة.
ويشارك رمضان حالياً فى بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرين.
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