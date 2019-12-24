شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وسعد لمجرد يجتمعان فى حفل واحد بالإمارات 10 يناير والان مع التفاصيل

محمد رمضان وسعد لمجرد يجتمعان فى حفل واحد بالإمارات 10 يناير الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 يجتمع النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد فى إحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل.

Advertisements وكان النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد قدما مؤخرا أغنية "إنساي"، التى تم تصويرها وطرحها كفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة اقتربت من الـ200 مليون فى فترة قصيرة. ويشارك رمضان حالياً فى بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان وسعد لمجرد يجتمعان فى حفل واحد بالإمارات 10 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.