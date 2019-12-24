شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات المسلسل الدرامى Medical Police الجديد 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشبكة المنتجة "نيتفلكس" عن طرح مسلسلها الدرامى الجديد Medical Police، الذى سيبدأ عرضه في 10 يناير من العام المقبل، وسيتكون من 10 حلقات.

مسلسل Medical Police من بطولة ارين هايز، روب هيوبيل، سرايو بلو، فريد ميلاميد، اريك نيننجر، الكسندر تشن.

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ويدور مسلسل Medical Police الجديد حول اكتشاف طبيبان أمريكيان في ساو باولو بالبرازيل، فيروسًا جديدا يهدد الحضارة، وبالتالي يتم تجنيدهما كـ عميلان للحكومة، وفي سباق مع الزمن، في جميع أنحاء العالم، يحاولون إيجاد علاج فعال، والكشف عن مؤامرة مظلمة.

وكانت قد كشفت شبكة نيتفلكس المنتجة لـ مسلسل Daybreak، عن إلغاء العمل وذلك بعد عرض موسم واحد منه، في أكتوبر الماضى، وتضمن الموسم 10 حلقات.

وتدور أحداث الدراما الكوميدية فى مرحلة ما بعد نهاية العالم حيث يجب على عصابات المدارس الثانوية المنافسة مع بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة.

ويشمل فريق الممثلين كولين فورد، أليفيا ألين ليند ، أوستن كريوت ، وماثيو برودريك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".