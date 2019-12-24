ملكة جمال إيران تتبرّع بأجرها لعلاج الأطفال في باريس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: صوّرت ملكة جمال إيران 2019 ليلي أحمد علي أعلاناً خاصاً بأحد مستحضرات التجميل العالمية في فرنسا. حيث تم اختيارها من بين عشر ملكات جمال أجنبيات لكونها تحمل بعض الملامح الشرقية. لكنها قررت مع حلول عيد الميلاد المجيد أن تتبرع بأجرها عن هذا الإعلان صالح جمعية تُعنى بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان في باريس, في مبادرة ليست الأولى لها بعد تأسيسها لجمعية bright of hope التي تقوم بعدد من المهمات الانسانية في عدد من دول العالم.

هذا وأكدت ليلي أن مبادرتها للتبرّع بالأجر الخاص بالإعلان المشار إليه يأتي من خلال السياسة المتبعة في جمعيتها التي تعمل ليلاً نهاراً لدعم الفقراء والمرضى والمسنين, استناداً إلى قناعة راسخة في كيانها بضرورة مد يد العون للآخرين. وتوضح: "كانت المناسبة ملائمة لمثل هذه الخطوة التي أتت في عيد الميلاد. وأنا اشكر كل من ساعدني على تقديم الدعم لهؤلاء الصغار الذين أبكتني فرحتهم".