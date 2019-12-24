شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تنتهي من تصوير "فلانتينو" بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة وفاء صادق من تصوير مشاهدها بالكامل فى مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام بعد 3 أيام، حيث تجسد شخصية مدرسة فى مدارس النجم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسله "فلانتينو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف ايمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وتقدم وفاء شخصية جديدة عليها في الدراما التليفزيونية، ثم تمر بمواقف غريبة مع زوجها والطلاب في المدرسة .

ولدى الشخصية التى يقدمها عادل إمام فى المسلسل، 3 أبناء، وهم هدى المفتى، ومحمد كيلانى، وطارق الأبيارى، ويحدث بينهم مفارقات، ويكثف المخرج رامى إمام عدد ساعات تصويرالمسلسل، من أجل الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر الجارى، ليتفرغ بعدها لإجراء عمليات المونتاج والمكساج للمسلسل.

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مسلسل "فلانتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى.