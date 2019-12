شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة "ماريسا تومي" تشارك "جايسون موموا" في بطولة فيلم Sweet Girl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الأمريكية ماريسا تومي إلى النجم العالمى جايسون موموا ، لبطولة الفيلم الجديد "Sweet Girl"، الذى ستقوم بـ إنتاجه نيتفلكس، وسيقوم المصور السينمائي برايان أندرو ميندوزا، بالإخراج لأول مرة، في الفيلم الذى سيشارك في إنتاجه مع موموا.

ويدورالفيلم الجديد Sweet Girl ، حول موموا الذى يلعب دور زوج مدمر يتعهد بإيجاد الأشخاص المسؤولين عن قتل زوجته مع حماية، ابنته، ستلعب تومي سيناتورًا أمريكيًا.

تومي رشحت لثلاث جوائز أوسكار، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم " My Cousin Vinny"، الصيف الماضي وهي تعيد تمثيل دورها في دور العمة ماي في فيلم "Spider-Man: Far From Home"، الذى شارك في بطولته توم هولاند وجيك جيلينهال، وحققا نجاحًا كبيرًا، وحقق العمل أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت ظهرت تومي لأول مرة في فيلم " Captain America: Civil War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

Advertisements

يذكرأن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويدورالمسلسل حول فقد الجنس البشري الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، من ثم يتم ولادة طفلين يستطيعون الرؤية، مما يجعل الجميع في صراع ليفوز بهم.