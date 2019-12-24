بالصور| ابنتا عمرو دياب تتجولان في "خان الخليلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت كنزي ابنه الفنان عمرو دياب، مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها جنا، ومجموعة من أصدقائهما، خلال زيارتهم الحالية لمصر، عبر حسابها على "إنستجرام"
وظهرت كنزي وشقيقتها أثناء تجولهما بمنطقة خان الخليلي بالحسين.
يذكر أن أسرة عمرو دياب تزور مصر حاليًا، وسبق لزينة عاشور زوجة الهضبة نشر صور من الزيارة .
ومن ناحية آخرى أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيًا، الأحد 22 ديسمبر الجاري، في حفل ختام "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عددًا من الفنانين على المسرح أثناء الحفل، من بينهم الملحن عمرو مصطفى.
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