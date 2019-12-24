بـ"الحجاب".. دينا فؤاد تنشر صورة جديدة من كواليس "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة تجمعها بالمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصورة مرتدية "الحجاب"، ضمن أحداث العمل، وعلقت :"كواليس مسلسل الاختيار، رمضان 2020".

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وتجسد دينا فؤاد خلال العمل دور "نسرين عشماوي" زوجة الإرهابي هشام عشماوي، الذي يرصد المسلسل أجزاء من حياته.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

يذكر أن المسلسل يسجل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى، بعد مسلسل"كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر، فتعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام