محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة تجمعها بالمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت دينا في الصورة مرتدية "الحجاب"، ضمن أحداث العمل، وعلقت :"كواليس مسلسل الاختيار، رمضان 2020".
وتجسد دينا فؤاد خلال العمل دور "نسرين عشماوي" زوجة الإرهابي هشام عشماوي، الذي يرصد المسلسل أجزاء من حياته.
مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
يذكر أن المسلسل يسجل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى، بعد مسلسل"كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر، فتعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الحجاب".. دينا فؤاد تنشر صورة جديدة من كواليس "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.