على دراجة.. سلمى أبو ضيف تنشر صورًا من رحلتها لـ"سويسرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لـ"سويسرا".

وظهرت سلمى في الصور وهي تلعب وسط الثلج، مرتدية ملابس شتوية، وعلقت: "العودة للثلج، إحساس جميل بركوب الدراجات مع الأولاد".

يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.