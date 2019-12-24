محمد اسماعيل - القاهرة - تألقت المطربة السورية أصالة في حفلها الاثنين، بموسم الدرعية ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي يقام تحت عنوان "الشاعر تركي.. ببعض من ذكرياتي".
وغنت أصالة في الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة، منها "أعتز"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومها الجديد.
كما شاركت المطربة أنغام في الحفل نفسه مع زميلتها أصالة، في فقرة مستقلة.
أصالة
أصالة
أصالة
أنغام
أنغام
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام وأصالة في حفل واحد بموسم الرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.