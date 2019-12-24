أنغام وأصالة في حفل واحد بموسم الرياض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تألقت المطربة السورية أصالة في حفلها الاثنين، بموسم الدرعية ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي يقام تحت عنوان "الشاعر تركي.. ببعض من ذكرياتي".

وغنت أصالة في الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة، منها "أعتز"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومها الجديد.

كما شاركت المطربة أنغام في الحفل نفسه مع زميلتها أصالة، في فقرة مستقلة.

أصالة

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أصالة

أصالة

أنغام

أنغام