فيديو|"حذف مشهد علي ربيع وويزو..ومشاركة السقا".. تامر حسني يكشف تفاصيل"الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان تامر حسني، إن فيلم"الفلوس" مختلف تمامًا عن أي تجربة قدمها في السينما، مشيرًا إلى أن الفيلم يحمل في أحداثه مشاهد تشويقية وكوميدية وأكشن.

وتابع تامر، خلال لقائه ببرنامج"عرب وود": "اللي داخل الفيلم ومستني يشوف حاجة بيحبها في تامر، هيلاقيها.. بس هيشوف تطويرعن اللي كان يقدم من قبل".

وعن عودة تعاونه مع زينة في الفيلم، قال تامر: "إحنا أصدقاء عمر، وبينا أفلام كتير ناجحة، وزينة عاملة دور هايل في الفيلم، أحييها عليه، وطالعة مختلفة جدًا، وإن شاء الله تعمل ردود أفعال قوية جدًا".

وعن مشاركة ضيوف الشرف في الفيلم، فقال: "معايا في الفيلم النجم أحمد السقا، ومكنش مقصود ظهوره بالفيلم عشان أنا طلعت معاه في مسلسله، وكلها حاجات جت بالصدفة، أحييه جدًا على الدور"

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وتابع: " السقا صديق عمر وفنان كبير جدًا وأنا بحبه، أما النجمة مي عز الدين، صداقة عمر وأفلام ناجحة وسلسلة عايشة في قلوب الناس وهى(عمر وسلمى)، وعاملة معايا مشهد مهم جدًا في الفيلم ورغم إنه بيضحك، لكن له مدلول ومعنى كبير في الأحداث".

وعن حذف مشهد علي ربيع وويزو بالفيلم، فأوضح: "بعد ما عملنا المشهد، وإحنا بنتفرج عليه، قررنا قرار غريب، وهو حذف المشهد من الفيلم، ووضعه في فيلمي القادم، لان المشهد بتاعهم يطلع منه خط كبير يشيل فيلم لوحده".

وأضاف: "الفيلم ده عامل فيه حاجة، أول مرة تامر يعملها.. ومكنتش عايز أجي جنب الغناء.. وكنت عايز أنسي المشاهد وهو بيتفرج إني أنا تامر المغني.. ولما فكرنا في حتمية وجود أغنية جديدة بالفيلم، عملت فكرة مختلفة فيها برضو.. وهو غنائها في مشهد درامي داخل "نادي" وإحنا معزومين في سهرة.. والأغنية شغالة على إنها أغنية معروفة للجميع ما عدا تامر".

يذكر أن، "الفلوس" يطرح بدور العرض السينمائي يوم 25 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول "سيف" النصّاب المحترف، الذي تستعين به الفتاة الجميلة الثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والآلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، وبطولة: تامر حسني وخالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام،وعدد من الفنانين، وضيوف شرف أحمد السقا ومي عز الدين.