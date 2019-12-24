نجوم الفن يشاركون محمد كريم العرض الخاص لفيلمه الجديد "A score to settle"

عرضت إحدى سينمات سيتي سنتر الماظة العرض الخاص لفيلم "A score to settle" بطولة نيكولاس كيدج والفنان المصري محمد كريم.

حرص عدد من الفنانين على الحضور، ومن أبرزهم المخرج

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خيري بشارة والمخرج أمير رمسيس.

يشار إلى أن هذا العرض هو الأول في مصر بعد المملكة العربية السعودية ولوس أنجلوس، ليكون

محمد كريم هو الفنان المصري الأول الذي يتم له إقامة عرض خاص لفيلمه.

الجدير بالذكر إن فيلم A score to settle هو فيلم أكشن ويجسد فيه محمد كريم دور رجل يدعى جيمي وهو شخص لا يخشى الموت.