عرضت إحدى سينمات سيتي سنتر الماظة العرض الخاص لفيلم "A score to settle" بطولة نيكولاس كيدج والفنان المصري محمد كريم.
حرص عدد من الفنانين على الحضور، ومن أبرزهم المخرج
يشار إلى أن هذا العرض هو الأول في مصر بعد المملكة العربية السعودية ولوس أنجلوس، ليكونمحمد كريم هو الفنان المصري الأول الذي يتم له إقامة عرض خاص لفيلمه.
الجدير بالذكر إن فيلم A score to settle هو فيلم أكشن ويجسد فيه محمد كريم دور رجل يدعى جيمي وهو شخص لا يخشى الموت.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يشاركون محمد كريم العرض الخاص لفيلمه الجديد "A score to settle" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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