وفاء الكيلاني بإطلالة رومانسية جديدة مع زوجها تيم حسن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:00 صباحاً - نشرت المذيعة المصرية وفاء الكيلاني صورة حديثة ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن وذلك عبر حسابها على انستغرام. واكتفت وفاء الكيلاني بالتعليق بـ “ايموجي قلب” على الصورة والتي ظهرت فيها بإطلالة رومانسية جميلة وهي تحتضن زوجها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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