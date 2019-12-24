تارا عماد تؤدي العمرة برفقة فريق عمل مسرحية «علاء الدين».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية تارا عماد على أداء مناسك العمرة أثناء تواجدها في السعودية لعرض مسرحية «علاء الدين».

ورافق تارا إلى الحرم عدد من الفنانين، ولاحظ الجمهور تغيب الفنان أحمد عز، بينما نشرت تارا عماد عدد من الصور على صفحتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي بملابس الإحرام.

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صور تارا حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تمنى لها عمرة مقبولة.

وكان الفنان أحمد عز، والمخرج مجدي الهواري، وفريق عمل مسرحية “علاء الدين”، وصلوا إلى الأراضي السعودية، وذلك استعدادًا لعرض المسرحية.

المسرحية من المقرر عرضها يوم 25 ديسمبر الجاري، على مسرح الأميرة نورا، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويجسد أحمد عز للمرة الأولى له على المسرح شخصية علاء الدين، ويقدم وصلات رقص استعراضية وغناء بصوته خلال أحداث المسرحية.

مسرحية “علاء الدين”، من بطولة أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري، والذي كشف عن أن المسرحية يقدم فيها عروض تكنولوجية تقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.