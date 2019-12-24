كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بجلسة تصوير رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، بجلسة تصوير رومانسية.

الفنانة السورية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كشفت عن قوة الحب بينهما.

كندة وجهت تهنئة روماتسية لزوجها، بقولها: ” كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الي بتحلم بيه”.

وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما الوحيدة “حياة”.

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كندة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها على موقع “انستجرام”، مع عمرو يوسف وابنتهما في أحد الحدائق، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجه ابنتها.

الفنانة السورية علقت على الصورة، بقولها: “جنتي... الله يخليلكن أسركن وأحبابكن”، وقد تمنى لها جمهورها السعادة الدائمة مع أسرتها.

وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد تزوجت من عمرو يوسف في شهر يناير عام 2017، وذلك بعد قصة حب كبيرة بينهما تفاجأ الجمهور بها، وخاصة أن كندة علوش كانت متزوجة من قبل، وقد اعتادت كندة منذ زواجها من عمرو على نشر صور رومانسية تجمعهما، معبرة عن حبها الشديد له.

وقد رزقت كندة علوش وعمرو يوسف بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وأكدت الفنانة السورية أنها تهتم كثيرا بتفاصيل ابنتها، وتشاركها كل شيء.