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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قالت الفنانة المصرية منة فضالي إنها فقدت وزنها مؤخرا بشكل كبير جدًا ومبالغ فيه، ولذلك أصبحت مقاساتها في الملابس تماثل مقاسات الأطفال.
منة قالت إنها أصبحت كثيرا تعاني لأنها لا تجد مقاساتها في المايوه، حيث ان مصمم الأزياء الخاص بها أخبرها أن وزنها قل كثيرا، وأنها ينبغي عليها ان تذهب لأماكن بيع المايوهات للأطفال لتجد مقاساتها.
الفنانة المصرية أشارت إلى أن ذلك لا يغضبها، ولكنها تخاف أن تستمر في فقدان وزنها أكثر من ذلك مما يؤثر عليها سلبيا.
منة أشارت خلال لقائها ببرنامج «تحيا الستات»، مع راغدة شلهوب، أن خلافها مع الفنان محمد فؤاد مستمر، رغم أنه اتصل بها من قبل، واعتذر لها، ولكنه أساء إليها مرة أخرى.
الفنانة المصرية نفت ما قيل بشأن تسببها في استبعاد الفنانة سارة سلامة من مسلسل «وش تاني»، الذي قدمه الفنان كريم عبدالعزيز وحسين فهمي، موضحة أن استبعاد سارة كان بسبب رفضها تغيير لون شعرها مما جعل المنتج يغضب، ويقرر استبعادها.
منة صرحت أيضا خلال اللقاء انها تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين سرًا خوفا من غضب والدتها، لافتة إلى أن الزواج استمر 6 شهور فقط بسبب غيرته عليها، وبسبب ضربه لها.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تكشف سرا عن سارة سلامة أبعدها من مسلسل «وش تاني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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