كاميرون دوكس تستقبل طفلها الأول.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وضعت نجمة موسيقى الريف كاميرون دوكس، طفلها الأول في العالم، حيث نشرت كاميرون بعد ظهر يوم السبت 21 ديسمبر، على حسابها الخاص عبر إنستجرام، مشاركة الصور الأولى لفرحتها الصغيرة، وشاركت كاميرون صورة لنفسها وزوجها آدم ويفر، وهما يتدفقان على ابنتهما وزوج من الصور الأخرى لطفلة رضيعها تبدو مشرقة.

وكتبت كاميرون أيضًا على إنستجرام: المؤخرة في 39 أسبوعًا، قسم c في اليوم التالي، ونحن هنا ثلاثة منا الآن”، ووفقًا لقصة كاميرون على الإنستجرام، رحب الزوجان السعيدان بابنتهما يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.

وجاء ذلك قبل أن تعلن كاميرون عن وصول ابنتها، شاركت كاميرون في تسديدة حمل لنفسها وكتبت: “إلى جانب تناول وجبة خفيفة واستراحة بطني الكبير خلال الأيام الأخيرة من الحمل - كنت أخطط لأفضل طريقة لتنسيق ألبومي 2020، الإفراج عن الجدول الزمني مع بلدي جدول الرضاعة الطبيعية، أصبحت أم”.

Advertisements

وكان الغرض من منصبها هو تسليط الضوء على مسألة حصول الأمهات العاملات على رواتب أقل من نظرائهن الذكور.

وقالت كاميرون: هل تعلم أن ماما العمل بدوام كامل، بغض النظر عن مستواها التعليمي، سنهم، حيث يعيشون في الولايات المتحدة، أو مهنتهم، يحصلون على أجر أقل من الآباء؟، هناك فجوة أكبر في الأجور من التباين بين الجنسين العادي، يمكنك التحقق من الإحصائيات في NWLC.org إذا كنت تريد أن تفكر أكثر في كيفية تأثير هذا علينا جميعًا”.

كما أعلنت المغنية الريفية عن الإثارة في شهر أكتوبر بعد أن أبقتها مشدودة حول حملها، حيث قالت: لقد كنا نحافظ على سرنا لأنفسنا على مدى الأشهر السبعة الماضية، نشعر وكأنه حان الوقت للسماح لك اللاعبين على ذلك”، وقد تزوج الاثنان “كاميرون دوكس وزوجها آدم ويفر” منذ عام 2016.