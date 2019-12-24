مارفل تقدم أخطر بطلة خارقة في تاريخها

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلنت كاتبة القصص المصورة كيلي تومبسون أن عالم مارفل سيضم بطلة خارقة جديدة تٌدعى "ستار"، تعد الأقوى على الإطلاق في عالم الأبطال الخارقين.



"ستار" هي شخصية رسوم مصورة، وعدوة شرسة للبطلة الخارقة كابتن مارفل، ومع امتلاكها حجر الواقع (أحد أحجار ثانوس) تمتلك "ستار" القدرة على قلب الموازين تماما.

وفقا لموقع "سكرين رانت" الأمريكي، لم يكن محبو قصص كابتن مارفل المصورة يتوقعون ظهور شخصية أنثى جديدة في السلسلة، أصغر سنا من كابتن مارفل وبقوى أكبر، تمهيدًا لتحولها إلى شريرة خارقة.

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الاسم الحقيقي لـ"ستار"، هو ريبلي رايان، صحفية سابقة قضت فترة في السجن، وهناك اكتشفت قواها الحقيقة وامتلاكها لحجر الواقع، الذي مكنها من الهرب من السجن، واستكشاف قواها الخارقة غير المحدودة.

من المتوقع أن تضم القصة المصورة الجديدة مواجهة بين "ستار" وعدد من أبطال مارفل الخارقين، أبرزهم "لوكي" شقيق "ثور"، الذي سيحاول انتزاع حجز القوة من "ستار"، ويبدو أنه على وشك تلقي هزيمة مفجعة (بالنظر إلى غلاف القصة).

تصدر أول قصة مصورة كاملة مخصصة لشخصية ستار، في شهر مارس/آذار عام 2020 المقبل.