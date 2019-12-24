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مى عمر ترتدى فستانا بـ 15 مليون دولار من الألماس الحر

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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مى عمر ترتدى فستانا بـ 15 مليون دولار من الألماس الحر

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نهي مصمم الازياء الشهير هاني البحيري الديفيليه السنوي اليوم بمفاجأة كعادة كل عام فستان زفاف مصنوع من الألماس الحر يقدر بنحو ١٥ مليون دولار وارتدت الفستان الفنانة مي عمر 

 

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ويتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الالماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن باقية فساتين الزفاف التي قدمها هاني البحيري من قبل.

 

والفئتان من تصميم هاني البحيري بالتعاون مع إحدي الشركات المصرية المختصة بمجال المجوهرات ، ولم تكن هذه المرة الأولي التي يقدم فيها هاني البحيري فستان من الالماس حيث تألقت العام الماضي نيكول سابا بفستان قدر بعشرات الملايين أيضا.

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