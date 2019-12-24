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مى عمر ترتدى فستانا بـ 15 مليون دولار من الألماس الحر
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
نهي مصمم الازياء الشهير هاني البحيري الديفيليه السنوي اليوم بمفاجأة كعادة كل عام فستان زفاف مصنوع من الألماس الحر يقدر بنحو ١٥ مليون دولار وارتدت الفستان الفنانة مي عمر
ويتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الالماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن باقية فساتين الزفاف التي قدمها هاني البحيري من قبل.
والفئتان من تصميم هاني البحيري بالتعاون مع إحدي الشركات المصرية المختصة بمجال المجوهرات ، ولم تكن هذه المرة الأولي التي يقدم فيها هاني البحيري فستان من الالماس حيث تألقت العام الماضي نيكول سابا بفستان قدر بعشرات الملايين أيضا.
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