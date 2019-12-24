أحمد فهمي يتعرض للإحراج بسبب صورة ويرد بطريقته الخاصة

متابعة بتجــــــــرد: نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه بإنستغرام صورة جديدة له ظهر فيها بنيولوك غريب، حيث أطلق ذقنه لتبدو كثيفة مع ارتداء جاكت وقميص مع بنطلون ترنج مرفوع من الساق اليمنى لأسفل الركبة، وهو ما لقي تعجب عدد كبير من متابعيه.

وعلق أحد متابعيه على الصورة قائلاً: “احلق دقنك المقرفة دي والنبي”، ليرد عليه فهمي قائلاً: “هتديني أنت الشرط الجزائي بتاع الفيلم”.

وعلق متابع آخر بقوله: “أنت مفكر نفسك هتنشر موضة ولا هتسيق” ليرد قائلاً: “وأنت فاكر نفسك هتضحك”.

وكان “فهمي” قد تعرض لأزمة صحية وبعد إجرائه كشفاً بالمنظار تبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة وتم إجراء عملية بسيطة في المريء.