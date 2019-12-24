أحمد عز يتسبب في أزمة لصناع “الممر 2”

متابعة بتجــــــــــرد: بسبب انشغال النجم أحمد عز بعدة أعمال سينمائية ودرامية، حيث يقوم بتصوير فيلمين وعرض مسرحية “علاء الدين”، في نفس الوقت بالإضافة إلى تصوير مسلسل تليفزيوني، وجد صناع فيلم “الممر2” أنفسهم في مأزق، خاصة بعد الإعلان عن التحضير لتصوير الفيلم مع بداية 2020.

المنتج هشام عبد الخالق أكد في تصريحات صحافية أن تصوير فيلم “الممر2” متوقف حالياً ولم يتم تحديد موعد للبدء في التصوير حتى ينتهي أبطال الفيلم من كافة ارتباطاتهم الأخرى، خاصة أن أغلبهم وعلى رأسهم أحمد عز ينشغلون في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه في حالة الرغبة لتقديم الجزء الثاني سيتحدث مع المخرج شريف عرفة وأبطاله لدراسة الفكرة برمتها.

وينشغل أحمد عز حالياً بتصوير فيلمه الجديد “العارف”، ويشارك في بطولته النجم أحمد فهمي، حيث يتبقي له أيام قليلة وينتهي من التصوير نهائياً، بطولة محمود حميدة، كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر.

كما يقدم عز حاليا على مسارح السعودية مسرحيته الجديدة “علاء الدين” ويشارك في العرض محمد ثروت، بيومي فؤاد، وآخرون.

كما يستعد لتصوير مسلسله الجديد الذي يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، من إخراج أحمد علاء، وتأليف باهر دويدار، كما يصور خلال الفترة المقبلة فيلم “كيرة والجن” مع النجم أحمد عبد العزيز، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي فيلمز.