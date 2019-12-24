كاردي بي بإطلالة صادمة-بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجمة العالمية ​كاردي بي​ في احد المراكز التجارية في مدينة ميامي الأميركية. إطلالة كاردي بي صدمت كل من شاهد الصورة، اذ انها بدت مختلفة بدون مساحيق تجميل، ومرتدية فستان ازرق قصير. الجدير ذكره ان كاردي كانت قد مثلت مؤخرا أمام محكمة كوينز الجنائية بنيويورك، في إطار قضية عراك بملهى ليلي يوم 29 آب/أغسطس الماضي، قذف خلاله أفراد المجموعة الصغيرة التي كانت ترافق كاردي بي نادلتين بقطع أثاث، ومن الممكن ان تتحول هذه القضية إلى محاكمة.

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