هذا السبب الحقيقي لغياب أحمد السقا عن رمضان 2020

متابعة بتجــــــــرد: فاجأ النجم المصري ​أحمد السقا​ جمهوره بالاعلان عن عدم مشاركته في دراما 2020 بالرغم من أنه سبق وأعلن استعداده لعمل جديد فور انتهائه من عرض مسلسله “ولد الغلابة”.

غياب السقا هذا العام جاء لرغبته في التركيز على السينما حيث يواصل تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” وأيضا لعدم عثوره على العمل الدرامي المناسب وهو ما يؤجل هذه الخطوة خاصة وأنه يحتاج لوقت من التحضيرات والتصوير كي يلحق بشهر رمضان المقبل.

فيلم “العنبكوت” من المفترض ان يعرض في الموسم الصيفي المقبل ويشارك في بطولته إلى جانب السقا كل من منى زكي وظافر عابدين ومن إخراج أحمد نادر جلال.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم أحمد السقا السينمائية فيلم “هروب اضطراري” والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ 58 مليون جنيه، وشارك في بطولته أمير كراره، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ندى السبكي، وتفرغ بعدها لبطولة مسلسل “ولد الغلابة” أمام النجمة مي عمر الذي عرض بماراثون دراما رمضان 2019.