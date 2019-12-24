عمرو يوسف في أول صورة من مسلسله الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة أول صورة من مسلسل “سيف الله” خالد بن الوليد، والذي يؤدي دور البطولة الممثل المصري ​عمرو يوسف​، وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهر بلباس حربي ممسكا بسيفه.

وعلق يوسف على الصورة قائلاً: “مسلسل سيف الله.. خالد بن الوليد للنجم عمرو يوسف تأليف: إسلام حافظ إخراج: رؤوف عبدالعزيز في رمضان ٢٠٢٠”.

ويشار الى أن المسلسل مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد.

الجدير ذكره أن خالد ابن الوليد أسلم في السنة السابعة للهجرة، ولقّب بسيف الله المسلول، وأصبح قائداً للجيش الإسلامي بعد استشهاد زيد ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب، ومدحة الرسول في أكثر من حديث شريف.