حسن الشافعي يطلق جديده مع أحمد سعد وكناكا في هذا الموعد – بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: أعلن الموزع الموسيقى حسن الشافعي عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة في الأيام القليلة المقبلة، بالتعاون مع الفنان المصري أحمد سعد، والفنان إسلام كناكا.
ونشر الشافعي صورة البوستر الدعائي الرسمي للأغنية، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “مامي كوسا 1 يناير 2020”. مشيراً إلى أنه سيطلق الأغنية مع بداية السنة الجديدة.
وحصدت صورة البوستر أكثر من 10 آلاف علامة إعجاب “لايك” بعد ساعات قليلة على طرحها.
يذكر أن حسن الشافعي شارك مؤخرا في أعمال متنوعة مع عدد من الفنانين.
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