فهرية أفجين تكشف حقيقة خلافاتها مع زوجها ​بوراك أوزجيفيت

متابعة بتجـــــــــرد: نفت النجمة التركية فهرية أفجين خبر خلافها مع زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت، مشيرة إلى أنه الداعم الأول والأساسي لها في حياتها المهنية والخاصة، مضيفة أنه يقدم لها المساعدة في تربية ابنهما كاران.
وتابعت فهرية أن بوراك دائما ما يعطيها النصائح بأن لا تغيب لفترة طويلة عن جمهورها، مشيرة إلى أنها تشعر أحياناً بأنه مدير أعمالها.
الجدير ذكره أن فهرية خاضت دور البطولة في مسلسل “طائر النمنم” الى جانب زوجها بوراك أوزجيفيت، وشكل لها هذا العمل نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.
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