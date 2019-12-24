أحلام تقتحم قائمة الأكثر تداولًا في ساعات!

متابعة بتجــــــــــرد: لم تمرّ إلا ساعات قليلة على طرح أغنية “أنا ما أدري عن الناس”، إلاّ وتصدّرت النجمة الإماراتية أحلام سباق الأغاني في مختلف بلدان الخليج والوطن العربي.
وتحقق الأغنية رواجاً واسعاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.
أغنية “أنا ما أدري عن الناس” هي من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال وكانت أحلام قد طرحتها رسمياً في السهرة الختامية من الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” الذي شاركت في لجنة تحكيمه.
تجدر الإشارة إلى أن أحلام تحصد أيضاً نجاح أغنية “أنا ما أستغني” التي طرحتها منذ فترة، وهي من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز.
لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أدري عن الناس”:
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