شانينا شايك تحلم بزيارة السعودية في 2020

متابعة بتجـــــــــرد: قالت عارضة الأزياء السعودية الأصل، شانينا شايك، في حوارها المنشور في النسخة العربية من مجلة Harpar’s bazar، إن لديها شعوراً قوياً بأنها ستزور المملكة العربية السعودية خلال عام 2020.

وتحدثت العارضة خلال الحوار، عن جذورها في الشرق الأوسط، إذ أنها ولدت لأب سعودي باكستاني، وأم ليتوانية، وتحمل الآن الجنسية الأسترالية، وعن المشكلات التي واجهتها في أستراليا، وقالت إن المشكلة قد بدأت منذ كانت في المدرسة، حيث كانت تُسأل دائماً: “من أين أنتِ؟”، وحين كانت تجيب “من أستراليا”، كان محدثها يسألها سريعاً: “نعم ولكن إلى أين تعود أصولك؟”.

وتضيف شايك في حوارها، “وكأنه ليس مسموحاً أن تكون فتاة غير شقراء أسترالية”، لتوضح بعدها، أن هذا الأمر انعكس سلباً على تحصيلها الدراسي، وانخفض مستواها، لتتوقف عن الذهاب للمدرسة.

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وتتحدث شانينا دائماً عن المعاناة التي مرت بها، أثناء محاولتها الحصول على فرصة، لتصير عارضة أزياء، مشيرة إلى أن لون بشرتها، كان حائلاً، بينها وبين تحقيق هذا الحلم، حتى قررت مغادرة أستراليا والسفر إلى نيويورك، لتبدأ هناك عملها الاحترافي.

وعرف الجمهور شانينا شايك، بعد ظهورها في أحد عروض أزياء فيكتوريا سيكريت في 2011، وهي الآن واحدة من ملائكة العلامة التجارية الشهيرة، وكانت قبل ذلك بأعوام، وتحديداً في عام 2008، قد شاركت في برنامج Make Me A Supermodel، وهو أحد برامج تلفزيون الواقع، الذي يهدف لاختيار العارضة الأفضل، وحلّت حينها شايك في المركز الثاني.

ويذكر أن شانينا شايك، شاركت العام الماضي، في الفيلم الكوميدي البريطاني Grid، وهو المشاركة السينمائية الأولى لها، التي اعتبرتها خطوة لتوسيع نشاطاتها وتحقيق تواصل أكبر من الجمهور.