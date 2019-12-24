كيف ستقضي كيت ميدلتون عيد الميلاد وما هي هدايا الأطفال؟

متابعة بتجــــــــــرد: عيد الميلاد هو الموسم المفضل لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، التي تعتبر أن هذه المناسبة مخصصة للعطاء والعائلة. وهذا العام، ستحتفل عائلة الدوقة والأمير ويليام وأولادهم مع الملكة إليزابيث الثانية في مقاطعة ساندرنغهام في إنكلترا.

وكانت مصادر مقربة من العائلة المالكة قد كشفت أن كيت ترى هذه المناسبة مهمة جداً لتقوية الروابط الأسرية والإستمتاع بعيد الميلاد المجيد، خاصة بعد الأشهر المضطربة الماضية.

“بالكاد يستطيع الأطفال النوم، فهم متحمسون للغاية مثل كل عام. وسوف يتركون فطيرة اللحم من أجل سانتا”، قالت كيت مشيرة إلى أن الأمراء الصغار يحبون الرقص على أغنية “All I want for Christmas” لماريا كاري.

ماذا عن الهدايا؟

بالنسبة للهدايا، فإن الأميرة الصغيرة شارلوت كانت قد طلبت الحصول على مهر صغير، إلا أن والدها كان قلقاً من أن ابنته صغيرة جدًا، لذلك اختار الزوجان مركزا للألعاب بدلاً عن ذلك.

وفي أحد التصريحات، قيل أن الأمير جورج سيحصل على مضربٍ جديد وكلا الطفلين سيحصلان على ألعاب للطهي، “لأنهما يحبان إثارة الفوضى في المطبخ”.

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تقاليد العائلة المالكة

وفقًا للتقاليد، سيساعد أحفاد الملكة في إنهاء تزيين الشجرة في ساندرنغهام عشية عيد الميلاد. وقال مصدر مقرب من العائلة، أن الأمراء جورج وشارلوت كانا يسرقان الحلوى من الشجرة في منزلهما عندما لا ينظر والديهما.

وأضاف: “كيت تعلم بذلك، لكنه عيد الميلاد. لذلك فهي تغض النظر عن تناولهم بعض الأطعمة غير الصحية والحلويات أكثر من المعتاد”.

وفي سياق متصل، انتشرت أقاويل عن أن الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل، قد أعلنا مسبقاً أنهم لن يحضرا الاحتفالات هذا العام.

وكانت صحيفة ميرور البريطانية، قد نشرت نتائج استطلاعٍ أجرته على أكثر من 2000 بريطاني، حول تعرض ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري إلى المعاملة السيئة.

ووفقاً للنتائج، فإن أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع، مؤمنون بتعرض الممثلة السابقة للمعاملة المجحفة، منذ التحاقها بالعائلة الملكية عام 2018. خصوصاً، من طرف الإعلام، الذي يحسب عليها كل حركاتها وتصرفاتها، طوال اليوم.