نسرين طافش تستعد لـ"طاقة نجاح" شباط المقبل

تستعد النجمة نسرين طافش لمؤتمر "طاقة نجاح" والمقرر له في الأول من فبراير المقبل من 2020، مع مدربة التنمية البشرية هندة محمد، والدكتورة سمية الناصر، في الجزائر العاصمة.

وقد سبق ونظم في شهر يناير الماضي مؤتمر الروح الأول في الجزائر العاصمة، حيث ألقت المحاضرة النجمة نسرين طافش والتي تحدثت عن أسرار رفع مستوى الوعي عند الفرد في باب العلاقات المحيطه به، وكيفية التعامل مع من يحاول إحباط الرفد.

الجدير بالذكر أن نسرين طافش ناشطة في التنمية الذاتية الذي اجتهدت فيه على مدى عشر أعوام بحضور العديد من الدورات التدريبية على يد دكتور احمد عمارة ودكتور إبراهيم الفقي والذي حصلت من مؤسسته المصرية الكندية على شهادة مدرب محترف معتمد.

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