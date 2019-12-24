رامى عياش يهنئ زوجته بعيد ميلادها بصورة "وهى بتعمله محشى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم اللبنانى رامى عياش زوجته داليدا عياش بعيد ميلادها، وذلك من خلال صورة طريفة لها، نشرها عبر حسابه على تويتر، وشارك الجمهور، حيث انهالت التهنئات من جمهور ومتابعى رامى على تويتر.
ونشر رامى صورة لزوجته ووهى تعد له "المحشى"، وقال لها "عيد سعيد لى بعيد ميلادك .. بهيدى الصورة اللي سرقتها بفرجى حقيقتك بحياتي .. صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير .. انتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا .. بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة .. كل عيد وانتي بخير حياتي"
زوجة رامى عياش
يذكر أن رامى يستعد للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري في أحد فنادق التجمع الخامس.
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