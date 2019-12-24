شكرا لقرائتكم خبر عن « التجريبى » يحتفي بفوز الطوق والأسورة بجائزة قرطاج..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبى اليوم الثلاثاء لقاءا احتفاليا بفوزعرض "الطوق والأسورة"، بجائزة مهرجان قرطاج وتوزيع شهادات التقديرعلى المشاركين بإعداد وتنظيم الدورة السابقة الـ 26، وخاصة المتطوعين الذين كانوا عنوانا لتميز الدورة تنظيميا.

يحضر حفل توزيع شهادات التقدير مجلس إدارة المهرجان برئاسة د. سامح مهران وأيضا ابطال العرض المسرحى "الطوق والأسورة"، بالإضافة إلى أهم رموز المسرح المصري الفنانة القديرة سميحة ايوب ، سميرة عبد العزيز ، سيد رجب ، احمد كمال ، رشوان توفيق ، سمير العصفوري ، وغيرهم.

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يذكرأن مسرحية " الطوق والأسورة" قد فازت أيضا بجائزة الشيخ القاسمى لأفضل عرض عربي في مهرجان الهيئة العربية للمسرح في ينايرهذا العام .