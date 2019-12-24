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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان رامي عياش، على تهنئة زوجته دليدا بعيد ميلادها، على طريقته الخاصة.
ونشر عياش صورة لزوجته، وهى تقوم بعمل "المحشي" بالمنزل، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "عيد سعيد لي بعيد ميلادك.. بهيدي الصورة اللي سرقتها بفرجي حقيقتك بحياتي.. صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير".
وأضاف: "إنتي يا اللي كمّلتي حب المرحومة أمي، بحُبّك لنا.. بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة..كل عيد وأنتي بخير حياتي".
يذكر أن، رامى عياش، تزوج من داليدا في 2013 وأنجب منها ولد وبنت.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش ينشر صورة زوجته مع "المحشي" ويهنئها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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