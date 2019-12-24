بالصور| مي عمر بـ"فستان زفاف".. نجوم الفن في ديفيليه هاني البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور الديفيليه السنوي لمصمم الأزياء هاني البحيري، والذي أقيم مساء أمس بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الديفيليه مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم، الفنانة رجاء الجداوي، لبلبة، المطربة لطيفة، الفنانة رغدة، الفنان هاني شاكر وزوجته، الفنان هاني رمزي، الفنان حسن الرداد، الفنانة نهال عنبر، الفنانة منال سلامة، صفية العمري، مها أحمد، صابرين.

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وشاركت الفنانة مي عمر في الديفيليه إذا ارتدت أحدث تصميمات هاني البحيري في فساتين الزفاف.

وهذة ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الفنانة مي عمر، فسبق وأن شاركت في ديفيليه هاني البحيري العام الماضي 2018.

وقدم المطرب وائل جسار فقرة غنائية أثناء العرض، وغنى مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه.