"متصدر لا تكلمني".. أحمد السعدني معلقًا على تصدر هاشتاج "أهلي_فايلر_محتاج_ يتبخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

عبر الفنان أحمد السعدني، عن سعادته بعد تصدر هاشتاج "#أهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر"، تويتر، وهو الهاشتاج الذي أطلقه السعدني عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

فخلال تعليقه على مباراة النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري، الذي فاز بها النادي الأهلي برباعية نظيفة، أطلق السعدني هاشتاج طلب من متابعيه تدشينه ونشره بموقع تويتر، حيث كتب السعدني: "يا رجالة محتاجين ندشن الهاشتاج ده بقوة الله أكبر علينا (#أهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر)".

وتصدر الهاشتاج "#أهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر" تويتر لفترة قصيرة، ثم بعد المباراة بساعتين عاد الهاشتاج ليصبح الأول بموقع تويتر.

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وكتب السعدني في تعليقه على تصدر الهاشتاج الذي أطلقه "متصدر لا تكلمني"، وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج مثنين على ما يكتبه السعدني.

وفاز النادي الأهلي على نادي الاتحاد السكندري برباعية، سجل للأهلي أحمد الشيخ ومجدي قفشة ووليد أزارو وعلي معلول، في المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري العام المصري.

يذكر أن، الفنان أحمد السعدني يتابع مباريات النادي الأهلي باستمرار، كواحد من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعا للنادي الأهلي، ويكتب السعدني لجمهوره بموقع تويتر تغريدات يعلق بها على خط سير المباريات التي يتابعها بشكل عام ومباريات النادي الأهلي بشكل خاص.

