فيديو| أحمد آدم عن"يا تصيب يا تخيب": "كان نفسي أقدم حاجة للجمهور السعودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان أحمد آدم، بمسرحية"يا تصيب يا تخيب" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال آدم، خلال لقائه ببرنامج"ذا إنسايدر بالعربي"، إنه كان يراوده التفكير منذ 4 سنوات لتقديم تجربة مسرحية للجمهور السعودي.

وتابع أحمد آدم، أنه يعلم جيدًا مدى حب الجمهور السعودي لفنه وما يقدمه من أعمال فنية "الخليج ليه معزة خاصة عندي، لإني عارف قد إيه هما مهتمين بأفلامنا ومسرحياتنا".

وأوضح: "بقالي مدة تصل لأكتر من 8 سنوات معملتش مسرح.. ومكنتش عايز أطلع بحاجة وخلاص بعد هذا الغياب.. وكنت أنتظر تقديم تجربة مسرحية تشرف اللي معايا من الفنانين، والناس اللي جيبانا في السعودية".

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وأضاف، أن مسرحية"يا تصيب يا تخيب" مختلفة عن المسرحيات الأخرى، لأنها تتطلب مجهود كبير، والعرض المسرحي قائم على كوميديا الموقف والتفاهم، ورواية (عضمها متين وقوي ومحكم وفيها حبكة درامية).

وعرضت المسرحية لأول مرة في جدة في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر، ثم عرضت ليومين في الدمام يومي 19 و20 ديسمبر.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، بطولة: أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.