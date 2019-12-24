صور.. تكريم درة في جامعة الأهرام الكندية

نشرت النجمة التونسية درة صور اثناء تكريم لها في الجامعة الأهرام الكندية وذلك عبر حسابها بموقع الشهير "انستجرام". وكتبت "درة" علي الصور قائلة:"شكرا جامعة الأهرام الكندية كلية Advertisements إعلام على التكريم والطاقة الإيجابية الرائعة والتنظيم المميز كنت سعيدة بلقائكم وبلقاء زملاء النجاح". إعلام على التكريم والطاقة الإيجابية الرائعة والتنظيم المميز كنت سعيدة بلقائكم وبلقاء زملاء النجاح". ويشار ان إلى اخر اعمال النجمة درة مسلسل "بلا دليل" مع النجم خالد سليم والذي حقق نجاحا كبيرا.

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