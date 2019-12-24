شاهد.. عاصي الحلاني يكشف موعد حفل ألمانيا

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني موعد حفل ألمانيا القادمة، وذلك من خلال حسابه بموقع الشهير "الانستجرام". وكتب "الحلاني" قائلًا:" ألمانيا مدينة كولن في ليلة من العمر يوم عيد الميلاد المجيد ٢٥/ ١٢ وكل وأنتم بألف خير ". ١٢ وكل وأنتم بألف خير ". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "اضحكي" والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب". "اليوتيوب". "اضحكي" من كلمات الشاعر عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني وميكس وماستر محمد المقهور.

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