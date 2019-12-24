صور.. خالد النبوي يتحول لمنصور الدهبي في يوم وليلة

كشف الفنان خالد النبوي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "يوم وليلة" وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

وكتب "النبوي" علي صورة افيش الفيلم قائلا:"منصور الدهبي حبيب زملاته فيلم يوم

وليله 5 يناير 2020:".

فيلم "يوم وليلة" بطولة كل من أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، سامي مغاوري، أوتاكا، درة، ومن تأليف يحيى

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فكري.

وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب ،وذلك على مدار ٢٤ ساعة.