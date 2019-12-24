فيديو.. يوم تلات لعمرو دياب وريهاب تتخطي ربع مليون مشاهدة

تخطتي أغنية يوم تلات النسخة ريمكس للنجم الكبير عمرو دياب والموزع العالمي ريهاب حاجز الـ 250 ألف مشاهدة وذلك في يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب". وأغنية "يوم تلات" هي من ضمن ألبوم "دياب" الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في يناير المقبل. Advertisements وتقول كلمات الأغنية يوم تلات تَلت بنات نداهوني عالبُساط بصات ياناس عجبوني قعدة وإنبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني شكلها مؤامرة! أعشق السمرا! ولا أعشق البيضا! أم الخدود حمرا! الحياة حلوة، ويا أم روح حلوة كلهم حلوين جننوني كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال علي عيني أمشي من المكان ده أيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي سحرهم خطير يوصف أيه كلامي! يوم تلات وبكل أيامي كل عود وعود أحلى مالتاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في أيدي عود قلت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عجباني كلمة كلمتين الليل قوآم ليل عشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل قعدة وإنبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني شكلها مؤامرة! أعشق السمرا! ولا أعشق البيضا! أم الخدود حمرا! الحياة حلوة، ويا أم روح حلوة كلهم حلوين جننوني كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال علي عيني أمشي من المكان ده أيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي سحرهم خطير يوصف أيه كلامي! يوم تلات وبكل أيامي كل عود وعود أحلى مالتاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في أيدي عود قلت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عجباني كلمة كلمتين الليل قوآم ليل عشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل

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