فيديو.. أميمة تطرح في غيابك عبر اليوتيوب

طرحت النجمة أميمة أغنية جديدة تحمل عنوان "في غيابك" وذلك عبر قناة روتانا علي موقع الفيديوهات العالمي "روتانا". أغنية "في غيابك" كلمات نون والحان نهار وتوزيع موسيقي ياسر ماجد ومكس وماستر علي الأمير وتم التسجيل باستديو الرسالة مهندس ياسر حسين وناي محمد عاطف وجيتار احمد رجب وجيتار شريف علاء وكمانجات وتنفيذ مجموعة هشام النبوي وانتاج مرواس ريكوردز وتوزيع روتانا. الرسالة مهندس ياسر حسين وناي محمد عاطف وجيتار احمد رجب وجيتار شريف علاء وكمانجات وتنفيذ مجموعة هشام النبوي وانتاج مرواس ريكوردز وتوزيع روتانا.

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