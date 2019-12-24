فيديو.. إليك بنجامين يطرح كليب Mind Is A Prison

طرح الفنان العالمي إليك بنجامين، أحدث كليباته، بعنوان Mind Is A Prison، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يذكر أن إليك بنجامين طرح مؤخرًا كليب بعنوان Must Have Been The Wind، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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