محمد فراج: الصندوق الأسود ينتمي لأفلام الإثارة

أكد الفنان محمد فراج أن فيلم (الصندوق الأسود) توافرت فيه كل عوامل النجاح، متمنيا أن يحقق الفيلم وقت طرحه في السينما نجاحا كبيرا.
وقال فراج، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق من خلال مناقشة قضايا اجتماعية، مشيرا إلى أن دوره في الفيلم مختلف عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل، حيث يجسد دور (هجام) وهي
وعبر عن سعادته بالتواجد في الفيلم وكواليسه الرائعة، لافتا إلى أن قصة الفيلم رائعة يبذل فيها المخرج محمود كامل مجهودا كبيرا مع طاقم العمل حتى تخرج ببراعة تليق بالجمهور.
وتمنى فراج أن يقدم أفضل ما لديه لجمهوره خاصة أنه يختار مؤخرا أعماله بعناية جدا، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.
ويعمل طاقم عمل الفيلم على قدم وساق للانتهاء من تصويره، حيث تم الانتهاء من 75 بالمئة من مجمل أحداث الفيلم، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج، استعدادا لعرضه في موسم أفلام منتصف العام.
وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تجسدها منى زكي تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها.
ويشارك في بطولة الفيلم منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، تأليف أحمد وهيثم الدهان، إخراج محمود كامل.
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