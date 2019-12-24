مجدي أحمد علي يبدأ مونتاج فيلم 2 طلعت حرب



بدأ المخرج مجدي أحمد علي، عمليات مونتاج فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" ، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة .

وقال علي - إنه يواصل حاليا تصوير أحداث الفيلم، حيث انتهى حتى الآن من تصوير 90 % من الأحداث ، مضيفا أنه لم يتبق له سوى أسبوع

تصوير وينتهي من العمل كاملا .ولفت علي إلى أنه من المقرر أن يواصل خلال الأيام المقبلة علميات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل ليصبح جاهزا للعرض خلال منتصف يناير المقبل على أقصى تقدير ."2 طلعت حرب" تدور معظم أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.الفيلم بطولة حسين فهمي ، وسمير صبري، ودلال عبدالعزيز، وأحمد وفيق، وياسمين الخطيب، ومحمود قابيل، وعبير صبري، وشيري عادل، ومنة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي ، ومدير التصوير محسن أحمد.