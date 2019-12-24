فيديو.. أبيوسف يطرح كليب ZOOM

طرح الفنان أبيوسف كليب جديد بعنوان زووم، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب زووم من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبيوسف، توزيع ليل بابا. Advertisements يذكر أن الفنان أبيوسف طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كانوا بيكشروا في وشنا، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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