رامي إمام يقرر تكثيف ساعات تصوير فلانتينو

انتهى الفنان عادل إمام، أمس الأحد، من تصوير ما يقرب من 70% من دوره بمسلسله الجديد (فلانتينو)، والذي يشارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.
وقال المخرج رامي إمام- إن والده الفنان الكبير عادل إمام انتهى حتى الآن من 70% من دوره بالمسلسل، ويواصل التصوير لساعات طويلة وبشكل شبه يومي، مضيفا أنه قرر تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة والتنقل من ديكور
وأضاف إمام أنه من المقرر أن يبدأ عمليات المونتاج منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يواصل التصوير حاليا في منطقة المنصورية بالهرم، استعدادا للتصوير في عدة ديكورات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويجسد الفنان عادل إمام خلال أحداث مسلسل (فلانتينو) شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
(فلانتينو) بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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