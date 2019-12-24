تراند اليوم : صالون مصر المبدعة يستعرض حكايات بيرم التونسى

إلاسكندرية/نسرين عبد الرحيم

فى اطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة وضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتحت اشراف ا. امال سعد مدير النشاط الثقافى والفكرى بدار الاوبرا. تقام فى السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق 30 من ديسمبر على مسرح دار أوبرا الاسكندرية امسية بعنوان حكايات بيرم التونسى يديرها الشاعر محمد بهجت وتتناول اشهر الاغاني والقصائد لبيرم التونسى والتى تركت علامات مضيئة فى المجتمع المصرى و العربى ..تشارك بالامسية الفنانة القديرة/سميرة عبد العزيز. ويتخلل الامسية فقره غنائية للفنان محمد متولى والفنانة الاء ايوب .